26.07.2017 07:09

Аналитики компании JLL провели исследование Садового кольца как торгового коридора столицы и проследили влияние реконструкции на него.

Летом 2017 года в рамках программы Правительства Москвы «Моя улица» реконструируются почти все участки Садового кольца. Это оказывает влияние на динамику ставок и уровень вакантности данного торгового коридора, констатировали эксперты. Согласно опубликованным компанией данным, размещение на Садовом кольце интересно лишь 6% ритейлерам сферы одежды, обуви и аксессуаров. Топ-3 арендаторов Садового кольца формируют сегменты «рестораны и кафе» (23,2%), «банки и услуги» (21,0%) и «красота и здоровье» (18,7%). При этом представители первой группы преимущественно встречаются около станций метро, а две другие группы – на протяжении всего кольца.

Садовое кольцо ограничивает центральные торговые коридоры столицы и, в отличие от них, является более насыщенной магистралью с точки зрения транспортного потока, а не пешеходного. Это объясняет низкие ставки аренды и высокую долю пустующих помещений на кольце.

По мнению аналитиков JLL, Садовое кольцо можно разделить на три основных отрезка, которые различаются по ключевым параметрам – ставкам аренды и уровню вакантности.

Доля вакантных площадей на Садовом кольце:

Самым заполненным является западный участок Садового кольца от Зубовского бульвара до м. «Маяковская». Программа реконструкции затронула его летом 2016 года, и сейчас наблюдается сокращение свободных площадей – с 10,9% до 9,9% во втором квартале 2017 года по сравнению с предыдущим кварталом.

Участок от реки Яузы до Зубовского бульвара продемонстрировал рост уровня вакантности с 9,8% в первом квартале 2017 года до 10,3% на текущий момент вследствие проведения ремонтных работ. До начала реконструкции доля свободных площадей на этом отрезке снижалась.

Наименее заполненным является северный участок, между м. «Маяковская» и рекой Яузой. После начала ремонтных работ вакантность выросла здесь на 3,9 п.п. - до 23,1%. По мере их завершения, здесь есть потенциал для развития уличной и сопутствующей торговли.

Схемы предоставлены JLL.