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Реализацию проекта «Технополис для текстильного и швейного производства» в Киргизии ускорят
28.02.2017 00:39
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков распорядился ускорить реализацию проекта «Технополис для текстильного и швейного производства», сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства Киргизии.
На рабочем совещании под председательством премьер-министра Киргизии Сооронбая Жээнбекова было решено сократить сроки реализации проекта «Технополис для текстильного и швейного производства». Вопросом, по распоряжению премьер-министра, займутся соответствующие государственные органы и полномочный представитель правительства республики в Чуйской области.
Реализация проекта позволит создать около 15 тысяч новых рабочих мест.
Создать технополис предложено в октябре 2016 года. Идея исходила от организации «Легпром».
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