01.03.2017 23:43

Продукция фабрики «Речицкий текстиль» демонстрировалась в рамках выставочной программы президиума совета федерации профсоюзов Белоруссии, сообщает пресс-служба компании.

Заседание президиума совета федерации профсоюзов Белоруссии «О практике выполнения отдельных постановлений президиума организационными структурами Белорусского профсоюза работников легкой промышленности» прошло 22 февраля в Минске. Участие во встрече принял заместитель генерального директора компании «Речицкий текстиль» по коммерческим вопросам Юрий Буйневич.

Он рассказал собранию об опыте сотрудничества предприятия с профсоюзными организациями самых различных отраслей, а также о новых перспективах компании.

Программа президиума включала выставку-презентацию товаров белорусской легкой промышленности. Свою продукцию представила компания «Речицкий текстиль». В экспозиции демонстрировались махровые полотенца серии Linen Collection, BM Collection, Eko-line, изделия из стриженой махры с эффектом велюра, швейные изделия, товары с логотипами и др.

Предприятие «Речицкий текстиль» создано в 1927 году как чулочно-веревочная мастерская-артель «Красный Октябрь». В 2003 году преобразовано в ОАО. Производит махровые полотенца, простыни, салфетки и халаты, вафельные скатерти и полотенца, столовые и декоративные комплекты, покрывала, пледы, мебельно-декоративные, вафельные и махровые ткани, постельное белье.