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Red Fox готовится к летнему дилерскому семинару

19.07.2017  01:39

Трехдневный летний дилерский семинар компании Red Fox пройдет в Ленинградской области на курорте «Игора», сообщает пресс-служба организации.

Дилерский семинар Red Fox пройдет 25-27 июля в традиционном месте – на курорте «Игора» в Приозерском районе Ленинградской области. За три дня на мероприятии будут представлены коллекции одежды и экипировки сезона «Весна-Лето 2018» мировых брендов и марки Red Fox. Участники увидят предложения от Pajar, Stayer, Chaos, Seger, Fox River, inov-8, Zamberlan, Vasque, Vibram Five Fingers, Lizard, Osprey, Skate One, Laken, Fizan, Helinox, Nemo, Rock Empire, Makak, Tech Rock и Nikwax.

Среди приглашенных гостей - дизайнеры и представители различных производителей. Они расскажут слушателям о современных технологиях и инновационных разработках в индустрии outdoors одежды.

Также в программе события заявлена прогулка по Tent City, где будут представлены новинки палаток Red Fox и Nemo.

Компания Red Fox основана в 1989 году. Создает одежду и экипировку для экстремального спорта и туризма, а также для сотрудников МЧС. Red Fox — единственный партнер компании Gore-Tex по производству спортивной одежды на территории России. Марка является лауреатом конкурса «Спортивный бренд Санкт-Петербурга», а также конкурса «Сделано в России».

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