13.02.2017 21:35

В рамках выставки ISPO Munich 2017 марка Red Fox подписала стратегическое соглашение о сотрудничестве с американской компанией Polartec LLC, сообщает пресс-служба компании.

Компания Red Fox приняла участие в международной выставке ISPO Munich 2017 в Мюнхене. Это не первый подобный опыт для российской марки спортивной одежды и экипировки. На стенде демонстрировались коллекции для фрирайда, скалолазания, а также серия Red Fox Arctic.

В рамках выставки 5 февраля состоялось подписание стратегического соглашения о сотрудничестве между Red Fox и американским производителем высокотехнологичных материалов компанией Polartec LLC. Одним из основных направлений договора стало проведение в рамках ежегодной гонки Red Fox Adventure Race XVI powered by Polartec Чемпионата Европы по приключенческим гонкам (AREC2017).

Компании Red Fox и Polartec LLC успешно сотрудничают с 1993 года.









Компания Red Fox основана в 1989 году. Создает одежду и экипировку для экстремального спорта и туризма, а также для сотрудников МЧС. Red Fox — единственный партнер компании Gore-Tex по производству спортивной одежды на территории России. Марка является лауреатом конкурса «Спортивный бренд Санкт-Петербурга», а также конкурса «Сделано в России».

Фотография с сайта компании.