23.05.2017 06:46

Переход на электронную форму госзакупок произойдет не в 2018, а в 2019 году, сообщает Союзлегпром со ссылкой на текст поручений президента Владимира Путина.

Это связано с тем, что возникла необходимость сначала объединить несколько информационных систем, а затем обучить работе по новым правилам 900 тыс. человек.

Только до 1 июня правительству поручено обеспечить включение в каталог товаров, работ и услуг для госнужд данных единого справочника-классификатора лекарств.

Работу над каталогом поручено завершить до 1 декабря 2017 года. Тогда же исполнительная власть должна представить «предложения о возможности распространения» мониторинга сопоставимости цен лекарств «на иные группы товаров, работ, услуг». Речь также идет о распространении наработок лекарственной ИАС на ЕИС, охватывающую все закупки государства, в том числе в легпроме.