15.08.2017 06:44

С 2017 года регионы, в которых отрасль льноводства является традиционной и экономически значимой, могут направлять средства федерального бюджета на поддержку производства льноволокна в рамках единой субсидии, говорится в сообщении Минсельхоза.

Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов, который провел рабочее совещание «О состоянии и перспективах производства льна в Российской Федерации».

В числе регионов, лидировавших в РФ в сфере производства льноволокна в 2016 году, Омская область (7,5 тыс. тонн), Смоленская область (5,1 тыс. тонн), Тверская область (5,0 тыс. тонн), Алтайский край (4,8 тыс. тонн), Удмуртская Республика (3,9 тыс. тонн), Вологодская область (3,4 тыс. тонн).

Как подчеркнул чиновник, также предприятия по производству и переработки льна могут быть включены в механизм льготного кредитования при своевременном предоставлении соответствующих заявок на получение 5% кредита на модернизацию или строительство новых предприятий по выращиванию и переработке, на закупку или обновление оборудования, на создание селекционно-семеноводческих центров, логистических баз.

В целом, выращивание льна-долгунца в прошлом году велось в 17 субъектах Российской Федерации на площади 48,5 тыс. га.