Магазин детской одежды Reima площадью более 100 кв. м. расположился на четвертом этаже «Афимолл Сити», сообщает пресс-служба ТРЦ.

Reima – финский производитель одежды для активных детей. Компания активно работает над тем, чтобы дети «могли свободно двигаться и беззаботно играть в любых погодных условиях: под солнцем, дождем или снегом, на льду, в песочнице или в лужах всегда в безопасности и комфорте».

Осенняя коллекция Reima, представленная в магазине, создана в духе дорожного приключения и атмосферы каникул. Скандинавская вязка придает функциональным вещам настроение ретро.

«Афимолл Сити» — крупнейший торгово-развлекательный комплекс в центре Москвы. Комплекс включает в себя шесть наземных этажей, а также три уровня подземной парковки. Торговые галереи вмещают около 400 магазинов, зона фуд-корта — более 50 ресторанов и кафе. Комплекс расположен в самом сердце делового района столицы — «Москва-Сити».

Фотография предоставлена пресс-службой «Афимолл Сити».