3-я Международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 28 по 30 августа 2017 года
Новости
НачалоНовостиReima открыла магазин в столичном «Афимолл Сити»
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
29 августа - 1 сентября 2017 года. Текстильлегпром, Деловая программа, Мода России, Экзерсис RZN Fashion Week – 2017 пройдет в Рязани с 5 по 7 октября 2017 года Рейтинг@Mail.ru

Reima открыла магазин в столичном «Афимолл Сити»

04.08.2017  11:45

Магазин детской одежды Reima площадью более 100 кв. м. расположился на четвертом этаже «Афимолл Сити», сообщает пресс-служба ТРЦ.

Reima – финский производитель одежды для активных детей. Компания активно работает над тем, чтобы дети «могли свободно двигаться и беззаботно играть в любых погодных условиях: под солнцем, дождем или снегом, на льду, в песочнице или в лужах всегда в безопасности и комфорте».

Осенняя коллекция Reima, представленная в магазине, создана в духе дорожного приключения и атмосферы каникул. Скандинавская вязка придает функциональным вещам настроение ретро.

«Афимолл Сити» — крупнейший торгово-развлекательный комплекс в центре Москвы. Комплекс включает в себя шесть наземных этажей, а также три уровня подземной парковки. Торговые галереи вмещают около 400 магазинов, зона фуд-корта — более 50 ресторанов и кафе. Комплекс расположен в самом сердце делового района столицы — «Москва-Сити».

Фотография предоставлена пресс-службой «Афимолл Сити».

Просмотров: 48
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1349 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте