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Ресурсы «Алросы» на 1 июля 2016 года составляли 1,03 млрд карат алмазов

16.01.2017  07:23

По состоянию на 1 июля 2016 года (последние доступные данные, в соответствии с кодексом JORC) составляли 1,03 млрд карат алмазов, запасы - 653 млн карат.

Как говорится в сообщении компании, падение объема ресурсов по сравнению с предыдущей оценкой, проведенной на 1 января 2015 года, составило 4,6%, запасов - на 0,8%.

В рамках оценки в категорию запасов были переведены ресурсы Верхне-Мунского месторождения, трубки «Заря», кимберлитового тела «Майское» и россыпи «Ботуобинская» c обновлением экономических моделей разрабатывающих их горно-обогатительных комбинатов. Оценку проводили эксперты Micon.

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