В пресс-центре «РИА Новости» 24 мая прошла пресс-конференция, посвященная стратегии развития Российского экспортного центра до 2019 года, сообщают организаторы.

Участники мероприятия обсудили программу продвижения российской продукции на зарубежных рынках под единым брендом Made in Russia и меры поддержки участия экспортеров в международных выставках и ярмарках. В пресс-конференции приняли участие глава группы компаний РЭЦ Петр Фрадков, главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, управляющий директор по нефинансовой поддержке РЭЦ Константин Евстюхин и директор по внешним коммуникациям РЭЦ Вера Подгузова.

Стратегия РЭЦ, утвержденная распоряжением Правительства от 10 мая 2017 года №892-р полностью синхронизирована с приоритетным проектом Правительства «Международная кооперация и экспорт» и окончательно закрепляет статут РЭЦ как ключевого института развития российского экспорта.

«Это уникальный случай, когда стратегия института развития утверждается на уровне Правительства Российской Федерации, что подчеркивает важнейшую роль, которую отводит государство развитию несырьевого экспорта», - подчеркнул глава РЭЦ.

Согласно стратегии, перед группой компаний РЭЦ установлены ключевые показатели эффективности - так, в течение 2017 года Центр должен оказать поддержку более 6,5 тысячам экспортеров и поддержать экспорт на сумму более 20 млрд долларов. Помимо этого, в задачи РЭЦ входит формирование благоприятных условий для наращивания неэнергетического экспорта на 7% в год в стоимостных показателях.

«Для достижения поставленных перед нами показателей мы ведем работу в нескольких направлениях - совершенствуем финансовые и нефинансовые продукты, оказываем экспортерам образовательную поддержку, развиваем региональную сеть, а также запускаем проект формирования отраслевых торговых домов в зарубежных странах», - сообщил Фрадков.

Помимо этого РЭЦ выступает агентом Правительства по распределению ряда субсидий - по сертификации, омологации, патентованию, транспортировке продукции, а также по компенсации части затрат на выставочно-ярмарочную деятельность и продвижение российской продукции за рубежом под зонтичным брендом Made in Russia.

Маргарита Симоньян рассказала, что телеканал Russia Today подключился к программе Made in Russia, которую развивает Российский экспортный центр, в качестве информационного партнера. Канал задействует все имеющиеся у него инструменты продвижения – от создания онлайн-спецпроектов и рекламных роликов до распространения информации о брендах по подписчикам международного агентства RUPTLY (входит в сеть RT).

Вера Подгузова, директор по внешним коммуникациям РЭЦ, в свою очередь подчеркнула, что сегодня принципиально важной становится задача по формированию образа России как страны, производящей высококачественную продукцию в самых разных отраслях – от продуктов народного потребления до высокотехнологичного оборудования.

Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2017 № 513 Центру выделена субсидия в размере 370 млн руб. на повышение узнаваемости российских брендов и продукции на зарубежных рынках. Программа Made in Russia предполагает использование этих средств для проведения рекламно-информационных кампаний в зарубежных СМИ, а также для организации маркетинговых исследований и создания каталога российских экспортеров на иностранных языках.

«Первым шагом будет изучение позиционирования отечественной продукции в приоритетных странах для последующей выработки шагов по укреплению ее привлекательности. В первую очередь, мы планируем продвигать за рубежом товары массового потребления - продукты питания, косметику, одежду, игрушки и так далее. За Россией давно закрепился образ нефтяной державы, а у нас производят множество качественных товаров самого разного профиля, и такой продукции сегодня особенно необходима поддержка», - пояснила г-жа Подгузова.

Важнейшим элементом программы Made in Russia станет система добровольной сертификации, которая будет включать в себя проверку благонадежности поставщика, а также проверку товаров, планируемых к поставкам за рубеж.

«Важнейшим элементом формирования репутации является безупречное качество российской продукции, поэтому разработанная нами маркировка будет появляться только на товарах, прошедших соответствующую процедуру проверки. Мы планируем проводить ее в два этапа – сначала проверять деловую репутацию экспортера, затем проверку будет проходить каждая партия товара, идущая на экспорт», - сообщила детали директор по внешним коммуникациям РЭЦ.

Продвижение продукции за рубежом невозможно без презентации товаров на международных выставках и ярмарках, поэтому РЭЦ ведет активную работу в качестве агента Правительства по распределению субсидии на компенсацию части затрат российских поставщиков по участию в ключевых международных мероприятиях.

Константин Евстюхин, управляющий директор по нефинансовой поддержке РЭЦ рассказал, что перечень мероприятий, в рамках которого предоставляется субсидия, формировался исходя из потребностей экспортеров и некоторых показателей эффективности тех или иных мероприятий.

«Получить субсидию может любая компания, собравшая необходимый пакет документов. Стоит отметить, что если крупным компаниям мы субсидируем до 50% затрат на ВЯД, то малые и средние экспортеры могут рассчитывать на компенсацию до 80% потраченных средств. Речь идет об аренде и застройке стендов, выплате регистрационного взноса и, что особенно важно, доставке выставочных образцов. За экспортерами остаются расходы по билетам, проживанию и так далее», - сообщил Евстюхин.

Подытоживая итоги пресс-конференции, представители РЭЦ отметили, что проект Made in Russia практически готов к запуску, и в ближайшее время РЭЦ представит детали проекта широкой общественности.

АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) - государственный институт поддержки экспорта, созданный при поддержке Правительства Российской Федерации. Центр представляет собой «единое окно» для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, включая взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами. Для формирования концепции «единого окна» в группу Российского экспортного центра интегрированы Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР») и АО РОСЭКСИМБАНК. В рамках своей деятельности РЭЦ оказывает широкий перечень услуг производителям несырьевой продукции на всех этапах экспортного цикла, взаимодействует с профильными органами исполнительной власти, готовит предложения по улучшению ведения предпринимательской деятельности в части экспорта и внешнеэкономической деятельности, регулярно взаимодействует с представителями делового и экспертного сообщества, способствует преодолению барьеров и снятию «системных» ограничений.