Научно-технический форум «Первые международные Косыгинские чтения» состоится 11-12 октября 2017 года в Российском государственном университете имени А.Н. Косыгина, сообщают организаторы.

Ученые и специалисты-практики будут искать ответы на вопросы развития экономики, создания эффективных технологий и оборудования, новых инновационных материалов в различных отраслях народного хозяйства.

В фокусе столь масштабного мероприятия – актуальные темы импортозамещения, повышения производительности труда, энерго- и ресурсосбережения, экологической и производственной безопасности, качества производимых продуктов.

В числе организаторов форума: Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Российский Союз научных и инженерных общественных объединений, Российское химическое общество имени Д.И. Менделеева, Российская инженерная академия, Союз предпринимателей текстильной и лёгкой промышленности, РГУ имени А. Н. Косыгина, МШЭ МГУ им. М.В. Ломоносова, ведущие российские вузы и научно-исследовательские организации.

Форум посвящен крупному государственному деятелю А. Н. Косыгину, который разработал наиболее успешную и результативную программу экономических реформ в СССР, приведшую, среди прочего, к росту национального дохода на 186% («золотая пятилетка» 1966-1970-е гг.).

В рамках форума будут проведены Международный научно-технический симпозиум «Современные инженерные проблемы базовых отраслей промышленности», Международный научно-технический симпозиум «Современные инженерные проблемы промышленности товаров народного потребления» (сопредседатели Симпозиума: ректор РГУ им. А.Н.

Косыгина, проф. Белгородский В. С., ректор ИВГПУ, чл.– корр. РААСН Алоян Р. М., ректор СПбГУПТД, проф. Демидов А. В., президент Союзлегпрома, к.т.н. Разбродин А. В.),VI-ой Международный научно-технический симпозиум «Современные энергосберегающие технологии СЭТТ – 2017», Международный симпозиум «Экономические механизмы и управленческие технологии развития промышленности». Организована выставка, посвященная А. Н. Косыгину.

В рамках форума 12 – 14 октября 2017 года в университете пройдет отборочный чемпионат молодых профессионалов РГУ имени А.Н. Косыгина по стандартам Worldskills Russia по направлению «Технология моды» (ул. М. Калужская, д.1, корпус 3).

По итогам мероприятий предполагается наметить пути развития отдельных отраслей российской промышленности и выработать конкретные рекомендации для укрепления отечественного индустриального потенциала в инновационном измерении.