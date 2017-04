14.04.2017 17:29

Проект Store of The Future от компании Farfetch позволит оффлайн ритейлерам получать информацию о поведении клиентов в магазине, пишет New Retail.

Компания Farfetch сообщила о запуске нового проекта Store of The Future (SoF). Суть его в сборе дополнительной информации.

«Задача проекта SoF - дать ритейлерам информацию о поведении клиентов в магазине и их запросах. Наша разработка - своего рода offline-cookie, которые замыкают технологический разрыв между онлайн и физическим ритейлом. Сегодня у нас появилась возможность привнести в магазины технологии, ранее доступные только для e-commerce, поднимая клиентский сервис на качественно новый уровень. Следующая ступень эволюции фэшн-индустрии – это создание магазина нового типа, в котором технологии работают на клиента, изучение его опыта и удовлетворение его потребностей. Мы впервые говорим о смещении акцента с товара на непосредственно покупателя», - рассказал об идее генеральный директор Farfetch Жозе Невеш.

Проект Store of The Future направлен на персонализацию каждого запроса покупателя. Это позволит оффлайн магазинам разработать более индивидуальный подход к клиентам.

Первыми, уже в этом году, технологии Store of The Future испытают лондонский бутик Browns и нью-йоркский магазин Thom Browne.

Farfetch – платформа онлайн шопинга. Основана португальским предпринимателем Жозе Невешем в 2008 году в Лондоне.