18.04.2017 06:50

Ритейлеры надеются на снижение технических требований к пуховикам, говорится в сообщении Союзлегпрома. Компании называют существующие требования к показателям воздухопроницаемости пуховиков приводящими к снижению качества продукции.

Как отмечают в отраслевой организации, такое предложение озвучили члены Национальной ассоциации сетевой торговли (НАСТ) в письме, которое они направили министру промышленности и торговли Денису Мантурову. По мнению участников рынка, необходимо понизить требования к показателям воздухопроницаемости подкладки для верхней одежды для повседневной носки в 6 раз, до 10 дм³/(м²•с). Кроме того, предлагается полностью исключить из технического регламента этот показатель.

Ритейлеры просят, в частности, инициировать совещание для обсуждения изменений требований технического регламента Таможенного союза в части воздухопроницаемости подкладки для верхней одежды, в том числе, пуховиков. Специалисты считают, что требования к высокой воздухопроницаемости подкладки «вынуждает производителей использовать более дешевую, менее качественную и менее плотную подкладку».