|
|
Ритейлеры просят понизить технические требования к пуховикам
18.04.2017 06:50
Ритейлеры надеются на снижение технических требований к пуховикам, говорится в сообщении Союзлегпрома. Компании называют существующие требования к показателям воздухопроницаемости пуховиков приводящими к снижению качества продукции.
Как отмечают в отраслевой организации, такое предложение озвучили члены Национальной ассоциации сетевой торговли (НАСТ) в письме, которое они направили министру промышленности и торговли Денису Мантурову. По мнению участников рынка, необходимо понизить требования к показателям воздухопроницаемости подкладки для верхней одежды для повседневной носки в 6 раз, до 10 дм³/(м²•с). Кроме того, предлагается полностью исключить из технического регламента этот показатель.
Ритейлеры просят, в частности, инициировать совещание для обсуждения изменений требований технического регламента Таможенного союза в части воздухопроницаемости подкладки для верхней одежды, в том числе, пуховиков. Специалисты считают, что требования к высокой воздухопроницаемости подкладки «вынуждает производителей использовать более дешевую, менее качественную и менее плотную подкладку».
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте