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«Рив Гош Цветной» организует презентацию новых ароматов Acqua di Parma
20.02.2017 17:12
Презентация, посвященная ароматам Colonia от Acqua di Parma, пройдет в «Рив Гош Цветной» 21 февраля, сообщают организаторы.
Отдельное внимание в этот день будет отдано аромату Colonia Club и его двум новым формулам, специально созданным Acqua di Parma.
Новинки Acqua Di Parma обладают деликатным ароматом и выполнены в иконическом благородном зеленом цвете знаменитого флакона Арт-деко. Композиция Colonia Club с характерными цитрусовыми нотами, оттенками масла нероли и мяты завершается сухими древесными базовыми нотами ветивера и обилием мускуса и серой амбры.
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