01.02.2017 07:16

Ряд товаров, продаваемых в России испанским производителем одежды компанией Zara, не соответствует техническому регламенту Таможенного союза, передает Rambler News Service со ссылкой на заявление заместителя главы Минпромторга Виктора Евтухова.

«У Zara есть вопросы, которые необходимо прояснить, – отметил чиновник. – Они по трем позициям не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза, по всем трем проверенным позициям... Если так пойдет дальше, то им придется убирать продукцию с полок»,— сказал он.

Виктор Евтухов добавил, что ритейлеру нужно либо устранить нарушения, либо убрать несоответствующие регламенту товары из продажи. «Наверное, есть смысл в том, чтобы либо размещать здесь производство, либо размещать заказы на наших предприятиях. Я собираюсь переговорить с представителями Zara»,— сообщил он.