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«РЛП-Ярмарка» подвела итоги 48-го сезона «Текстильлегпром» в формате видеоклипов

23.05.2017  21:22

Выставочная компания «РЛП-Ярмарка», организатор Федеральной оптовой ярмарки товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром» и Международной оптовой ярмарки «Кожа – Обувь – Меха – Технология», разместили на своем официальном канале на YouTube клипы по итогам прошедшего 48-го сезона.

Итоговые клипы «РЛП-Ярмарка» знакомят с концепцией и экспозициями крупнейшего в Российской Федерации и в странах СНГ конгрессно-выставочного форума в сфере легкой промышленности и индустрии моды, перспективами российского рынка для отечественных и зарубежных компаний, салонами ярмарки и компаниями в них представленными, Деловой программой. В клипах представлены интервью с руководителями профильных министерств и ведомств, ведущих промышленных и торговых компаний, представителями бизнес-сообществ, экспертами и организаторов ярмарки.

Пять клипов посвящены выставочному формату «Текстильлегпром»:

  • Федеральная ярмарка «Текстильлегпром»;
  • Международная ярмарка «Кожа – Обувь – Меха – Технология»;
  • Федеральная ярмарка «Текстильлегпром» и Международная ярмарка «Кожа – Обувь – Меха – Технология»;
  • Международный салон машин и оборудования «Текстильлегмаш»;
  • Деловая программа «Текстильлегпром».

В двадцати восьми клипах представлены компании-экспоненты ярмарки – ведущие производители и дистрибьюторы одежды, головных уборов, трикотажа, чулочно-носочных изделий, белья, текстиля, аксессуаров, обуви, кожи, меха, кожгалантерии, фурнитуры, сырья, комплектующих материалов, оборудования, технологий, инновационных разработок.

  • Международный салон одежды и головных уборов: Швейная фабрика «Пеплос», Швейная фабрика DIBONI, Швейная фабрика «Александрия», Псковская швейная фабрика «Славянка».
  • Международный салон фурнитуры, текстиля и комплектующих материалов для одежды: «Мир пуговиц», Emiliano, «Стимул-21», «Эллитал проект», «Свердловский камвольный комбинат».
  • Международный салон белья, салон трикотажа и детский салон: «Диво Спорт», «Трон-плюс», «Авалон продакшн», Компания «Медея» (ТМ Verally), Espero, «Дайна», A.R.Y.A.N. Company.
  • Международная ярмарка «Кожа - Обувь - Меха – Технология»: Компания «Класс», «Зетформ», «Колорит», Stencom, «Джулиани Романо», «Бобруйский кожевенный комбинат», «Порато Баско», «Акцент», Компания «Дамский шик», Меховая фабрика «Метелица юга», «Арма Ледер», Ассоциация «Узбекчармпойабзали» Association.

Все клипы компаний 48-й ярмарки «Текстильлегпром» можно посмотреть на YouTube: http://www.youtube.com/channel/UCHoyUZfG-5TpK6gIfRuoM2g.

Напоминаем, 49-я Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром» пройдет с 29 августа по 1 сентября 2017 года в Москве на ВДНХ в павильонах №69 и №75.

Фотография предоставлена пресс-службой выставочной компании «РЛП-Ярмарка».

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