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«РЛП-Ярмарка» подвела итоги 48-го сезона «Текстильлегпром» в формате видеоклипов
23.05.2017 21:22
Выставочная компания «РЛП-Ярмарка», организатор Федеральной оптовой ярмарки товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром» и Международной оптовой ярмарки «Кожа – Обувь – Меха – Технология», разместили на своем официальном канале на YouTube клипы по итогам прошедшего 48-го сезона.
Итоговые клипы «РЛП-Ярмарка» знакомят с концепцией и экспозициями крупнейшего в Российской Федерации и в странах СНГ конгрессно-выставочного форума в сфере легкой промышленности и индустрии моды, перспективами российского рынка для отечественных и зарубежных компаний, салонами ярмарки и компаниями в них представленными, Деловой программой. В клипах представлены интервью с руководителями профильных министерств и ведомств, ведущих промышленных и торговых компаний, представителями бизнес-сообществ, экспертами и организаторов ярмарки.
Пять клипов посвящены выставочному формату «Текстильлегпром»:
В двадцати восьми клипах представлены компании-экспоненты ярмарки – ведущие производители и дистрибьюторы одежды, головных уборов, трикотажа, чулочно-носочных изделий, белья, текстиля, аксессуаров, обуви, кожи, меха, кожгалантерии, фурнитуры, сырья, комплектующих материалов, оборудования, технологий, инновационных разработок.
Все клипы компаний 48-й ярмарки «Текстильлегпром» можно посмотреть на YouTube: http://www.youtube.com/channel/UCHoyUZfG-5TpK6gIfRuoM2g.
Напоминаем, 49-я Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром» пройдет с 29 августа по 1 сентября 2017 года в Москве на ВДНХ в павильонах №69 и №75.
Фотография предоставлена пресс-службой выставочной компании «РЛП-Ярмарка».
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