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Rookie опубликовал новый спортивный лукбук

09.02.2017  13:06

К началу новой учебной четверти сеть спортивных магазинов для детей и подростков Rookie подготовила новый лукбук, сообщается в пресс-релизе компании.

В фотосессии были использованы предметы верхней одежды, аксессуары, спортивные костюмы и обувь брендов Nike, Asics, Converse, которые подходят для любителей активного образа жизни и профессиональных спортсменов.

Rookie входит в группу компаний Inventive Retail Group — проект, объединяющий сети специализированных магазинов ведущих производителей цифровой электроники, детских и спортивных товаров. Сегодня ядро компании Inventive Retail Group составляют знаменитые во всем мире бренды: Apple‚ Samsung, Sony, Lego и Nike. В 2014 году в портфель компании вошли три новых бренда: Prenatal, Unode50 и Street Beat. Входит в группу компаний «Ланит». Группа состоит из 83 магазинов re:Store формата Apple Premium Reseller в России‚ 19 магазинов в Европе, 74 фирменных магазинов Samsung, 81 сертифицированный магазин Lego, 17 салонов Sony Centre, 20 фирменных магазинов Nike, 8 магазинов Prenatal Milano, 4 магазина Unode50 и 11 магазинов Street Beat. Для каждого проекта действует онлайн-магазин с возможностью резервирования и доставки.

Фотографии предоставлены компанией.

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