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Rookie опубликовал праздничную подборку обуви из новых коллекций

24.12.2016  00:48

К концу года в магазинах Rookie появилось сразу несколько новых моделей кроссовок, сообщается в пресс-релизе компании.

В новогоднюю подборку Rookie вошли:

  • Nike Zoom Pegasus 33 H2O Repel, размеры: 35,5–40;
  • Nike Kyrie 2 Wet, размеры: 35,5–40;
  • Converse Chuck Taylor с мехом, размеры: 29–38,5;
  • Nike Air Max 2017, размеры: 35,5–40;
  • Air Jordan 3 Retro GG, размеры: 28–32, 35,5–40.

Rookie входит в группу компаний Inventive Retail Group — проект, объединяющий сети специализированных магазинов ведущих производителей цифровой электроники, детских и спортивных товаров. Сегодня ядро компании Inventive Retail Group составляют знаменитые во всем мире бренды: Apple‚ Samsung, Sony, Lego и Nike. В 2014 году в портфель компании вошли три новых бренда: Prenatal, Unode50 и Street Beat. Входит в группу компаний «Ланит». Группа состоит из 83 магазинов re:Store формата Apple Premium Reseller в России‚ 19 магазинов в Европе, 74 фирменных магазинов Samsung, 81 сертифицированный магазин Lego, 17 салонов Sony Centre, 20 фирменных магазинов Nike, 8 магазинов Prenatal Milano, 4 магазина Unode50 и 11 магазинов Street Beat. Для каждого проекта действует онлайн-магазин с возможностью резервирования и доставки.

Фотографии предоставлены компанией.

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