Новости
НачалоНовостиРосгосстрах застраховал производственные помещения Ковровской швейной фабрики на сумму свыше 193 млн рублей
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
18 марта 2017 года пройдет фестиваль ювелирного искусства Jeweralizm Рейтинг@Mail.ru
Выставка-презентация Sport Casual Moscow пройдет 23–25 января 2017 года

Росгосстрах застраховал производственные помещения Ковровской швейной фабрики на сумму свыше 193 млн рублей

12.01.2017  07:28

Владимирский филиал компании Росгосстрах застраховал производственные помещения Ковровской швейной фабрики на сумму свыше 193 млн рублей, передает ГТРК Владимир.

Страховой защитой обеспечены пятиэтажное здание швейной фабрики с хозблоком – общей площадью 10031,1кв. м, а также механическая мастерская и здание гаража. Страхование включает такие риски, как пожар, удар молнией, стихийные бедствия, повреждения водой, противоправные действия третьих лиц.

По словам заместителя директора Владимирского филиала Росгосстраха по корпоративному страхованию Дмитрия Прохорова, выплаты по страховым событиям являются гарантом быстрого восстановления поврежденного имущества в сложных ситуациях. 

Просмотров: 206
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1222 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте