12.01.2017 07:28

Владимирский филиал компании Росгосстрах застраховал производственные помещения Ковровской швейной фабрики на сумму свыше 193 млн рублей, передает ГТРК Владимир.

Страховой защитой обеспечены пятиэтажное здание швейной фабрики с хозблоком – общей площадью 10031,1кв. м, а также механическая мастерская и здание гаража. Страхование включает такие риски, как пожар, удар молнией, стихийные бедствия, повреждения водой, противоправные действия третьих лиц.

По словам заместителя директора Владимирского филиала Росгосстраха по корпоративному страхованию Дмитрия Прохорова, выплаты по страховым событиям являются гарантом быстрого восстановления поврежденного имущества в сложных ситуациях.