24.07.2017 07:19

Российская система качества (Роскачество) совместно с Минпромторгом начинают исследования качества одежды для школьников в 15 регионах РФ.

Как говорится в сообщении организации, ведомство анонимно закупит образцы, сшитые для девочек, и исследуют их в специализированных лабораториях по трем направлениям: показателям безопасности, качества и повышенным потребительским свойствам.

Одежда для обучающихся со всей России пройдет испытания по более чем 50 параметрам, среди которых показатели наличия токсичных элементов, устойчивости к окрашиванию, способности ткани «дышать», впитывать и удерживать влагу. Кроме того, в программу испытаний были включены «потребительские» показатели – качество пошива, истираемость, пиллингуемость (появление катышков при эксплуатации), изменение линейных размеров после стирки. Соответствовать стандартам Роскачества и получить российский Знак Качества сможет лишь одежда, сшитая из действительно высококачественных тканей, и с соответствующей фурнитурой.

Как отметил, в частности, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, основная проблема рынка – качество поступающих тканей. «Для того, чтобы форменная одежда для школьников была не только красивой, но качественной и доступной по цене для родителей любого уровня материального достатка, Минпромторг субсидирует затраты на производство одежды для учеников начальных классов из российских камвольных и поливискозных тканей, - заявил глава Минпромторга. - Предоставление субсидий позволяет швейникам снизить затраты на изготовление школьной формы, а родители могут приобретать одежду из безопасных для здоровья детей материалов».

Глава Минпромторга России уточнил, что полушерсть для России - традиционный продукт: эту ткань производят три завода, которым Минпромторг оказывает поддержку. Поливискозу же в нашей стране начали производить сравнительно недавно, в последние полтора года, в том числе, и благодаря действующим мерам поддержки со стороны государства. Сразу несколько современных российских заводов наладили промышленное производство этой ткани и активно работают над новыми разработками, чтобы удовлетворить большой спрос производителей.

Результаты исследования будут представлены общественности на портале Роскачества в августе – тот период, когда большинство родителей покупают школьную одежду для детей.