20.12.2016 07:15

В рамках проводимых ведомством веерных исследований товаров, продающихся на российском рынке, Роскачество провело исследование верхней одежды — курток с синтетическим наполнителем. Как говорится в сообщении ведомства, основным вектором исследования стало соответствие курток климатическим условиям.

В Роскачестве отмечают, что на сегодняшний день в рознице можно приобрести куртку любого производителя, но почти на всей продукции отсутствует информация о том, на какой температурный интервал рассчитана одежда.

Для первого и второго климатических поясов, например, районов Краснодарского или Ставропольского края, Республики Дагестан, отличающихся мягкой зимней погодой до -10 градусов, предназначены куртки The North Face, Nordway, Merrell, Plaxa, Outventure, а куртка Glissade рекомендована и до -15. Куртки под торговыми марками ALEF, MIRAGE, Jorg Weber, Fila сохраняют тепло при температуре до -20 градусов, что подойдет, например, жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Курской, Нижегородской и Орловской областей.

В рамки третьего климатического пояса, например, Республики Башкортостан, ряда районов Новосибирской, Томской, Свердловской областей с температурой до -25 градусов рекомендованы образцы Demix, Zara, QUIKSILVER, Vizani, Baon, Kappa, Icepeak, GAP.

Для жителей ряда Магаданской, Томской, Тюменской областей, которые относят к «особому» климатическому поясу с температурой до -30 градусов подойдут бренды BASK, Finn Flare, Grishko, Nordwind, Ostin, Oodji , Columbia.

При суровой погоде четвертого климатического пояса, например, Камчатки и Мурманской области, где температура может варьироваться от -25 до -41 градуса, рекомендованы куртки Puma, «Твое», Geox, AutoJack, Smog, Sela, Termit, Nike.

Выбор соответствия одежды климатическим условиям очень важен, говорят специалисты. Как объясняет главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов, «одетый в чересчур теплую куртку человек на холоде будет больше потеть и, как следствие, при плохой проницаемости куртки, перегреваться, что напрямую влияет на работоспособность. Да и после снятия куртки разгоряченный и мокрый человек с большей вероятностью может стать жертвой вирусной инфекции».