19.12.2016 07:16

В рамках проводимых ведомством веерных исследований товаров, продающихся на российском рынке, Роскачество провело исследование верхней одежды — курток с синтетическим наполнителем.

Как говорится в сообщении организации, в общей сложности были протестированы 33 образца курток наиболее популярных у россиян торговых марок. При этом лишь несколько образцов произведены в России, в основном же куртки были сшиты в Китае, Вьетнаме и Индонезии.

Изделия проверяли по 50 параметрам качества и безопасности, в том числе на способность удерживать тепло, стойкость к истиранию ткани подкладки и на наличие водоотталкивающих свойств ткани верха, в том числе после пяти стирок.

Согласно результатам испытаний, лучшими куртками на рынке признаны Alef, Glissade, Nordway, Outventure, Quiksilver, Termit, Bask, Grishko, Nordwind и Plaxa. Образцы не только успешно прошли ряд базовых тестов по безопасности, но и отвечают опережающим требованиям Роскачества. Образцы Bask, Grishko, Nordwind и Plaxa являются высококачественными и произведены в России, а значит, могут претендовать на государственный Знак качества.

Как подчеркнул Виктор Евтухов, статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли, четыре российских бренда: «Баск», «Гришко», Nord Wind, Plaxa, которые произвели куртки в России признаны не просто качественными, а изделиями с повышенными качественными характеристиками. «Без сомнения, можно сказать, что сегодня продукт наших outdoor брендов не уступает по качеству западным аналогам, а стоимость изделий существенно ниже. При этом они не копируют западные образцы одежды и обуви, они их изобретают в соавторстве со спортсменами, полярниками и альпинистами, что также во многом влияет на высокое качество», — подчеркнул чиновник.