13.10.2017 07:26

В рамках нового исследования Роскачества изучило 30 образцов наиболее популярных на российском рынке детских костюмов осенне-зимнего ассортимента, предназначенных для дошкольников, говорится в сообщении организации.

Детские костюмы проверены по 20 показателям безопасности и качества, говорится в сообщении ведомства.

Мифы

Однотонный цвет практичнее и экологичнее

Зимнее изделие должно быть не только практичным, но и красивым. Но зачастую мамы боятся, что яркие красители будут сходить, окрашивая нежную кожу ребенка или одежду, надетую вниз.

Это не так: наличие разноцветных красителей не является показателем повышенного уровня токсичности. Исследование Роскачества не выявило ни одного токсичного образца или превышений по содержанию свободного формальдегида: продукция всех исследованных брендов безопасна. В то же время эксперты рекомендуют все-таки постирать изделие перед ноской – в таком случае «улетучатся» следовые количества формальдегида.

Яркие вещи обязательно полиняют

Роскачество оценило устойчивость окраски детских осенне-зимних костюмов к воздействию солнечного света, стирки, пота, дистиллированной воды и сухого трения. Оценка проводилась как для ткани верха, так и для подкладки. Ни один из проверенных костюмов не полинял при стирке, а вот окраска ткани верха оказалась неустойчивой к воздействию света у двух образцов из тридцати. Изделия элементарно выгорели.

Одежду ребенку всегда нужно покупать на вырост

Не каждая вещь способна выдержать столь длительный период носки, ведь любознательные и активные дети могут попросту случайно порвать одежду, предупреждают эксперты.

При проверке на прочность всего девятнадцать образцов из тридцати показали хорошие результаты, поэтому покупать одежду на вырост, которая не прошла испытания на прочность, просто бессмысленно.

Штрипки защищают малышей от попадания снега

«Штрипки» – защищающий элемент в виде резиновой, текстильной или пластиковой перепонки, которая крепится к брюкам и фиксируется на ботинках (или просто на ноге).

В ходе проверки выяснилось, что штрипки не дадут брючине подниматься вверх, а вот от снега спасут не всегда, поскольку прилегание у них не такое плотное, как у снегозащитных деталей. К слову, только у семи из тридцати изученных костюмов были штрипки и только у двух образцов имелись дополнительные петли или пуговицы для них.

Зимняя одежда непременно должна «дышать»

Детский осенне-зимний костюм в первую очередь должен быть теплым, чтобы ребенок в холодную погоду чувствовал себя комфортно и не замерзал, указывают в Роскачестве. Ткань для верха в таких костюмах подбирается априори со специальными пленочными покрытиями, которые не пропускают воздух, защищая от ветра. А вот ткань подкладки должна быть воздухопроницаемой. Это нужно, чтобы воздух циркулировал в пододежном пространстве, и у ребенка не было перегрева.

Правда

Одного комплекта может хватить на 33 спуска с горки

Из-за интенсивного воздействия силы трения на ткань, куртка или брюки могут начать протираться. Исследование прочности и трения проводилось с помощью диска с абразивным материалом. Качественный костюм должен был выдержать не менее 4 тыс. циклов (оборотов) диска. Если представить, что ребенок съезжает с ледяной горки протяженностью 20 м, то прокатиться без ущерба для комбинезона малыш должен не менее сотни раз. С этой задачей справился 21 костюм из 30. Худший же результат показал, что брюки протерлись через 1318 циклов – в таком костюме малыш прокатится с горки максимум 33 раза.

Зимние вещи отталкивают воду

Результаты исследования Роскачества показали, что практически все костюмы обладают стопроцентной способностью отталкивать воду. Они не только не промокнут, но и не потеряют своих водоотталкивающих свойств даже после нескольких стирок.

Со светоотражателями ребенок более заметен в темное время суток

Детский костюм обязательно должен иметь светоотражающие элементы, которые смогут обезопасить от несчастных случаев на дороге: благодаря им ребенка будет легче заметить на неосвещенном участке. В ходе исследования выявлено семь образцов, на которых светоотражателей нет.