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Роскачество проведет аудит российских предприятий

10.03.2017  07:16

Роскачество займется изучением системы менеджмента качества в России. Как говорится в сообщении ведомства, по итогам соответствующего исследования предприятиям будет присуждаться премия правительства.

Оценка менеджмента российских предприятий будет проходить по критериям, которые гармонизированы с Европейской премией по качеству. Например, при оценке менеджмента качества компаний будет учитываться удовлетворенность потребителей и партнеров качеством продукции и услуг, влияние организации на общество, клиентоориентированность, условия труда, внедрение новых инноваций, технологических решений или методов управления. Лауреаты премии, успешно прошедшие аудит, будут представлены на соискание европейской премии и поддержаны при выходе на внешние рынки, подчеркнули в ведомстве.

Анализ эффективности предприятий и услуги по подготовке и проверке документов по внедрению систем менеджмента качества с 2017 года будут полностью бесплатны для производителей.

Европейская премия качества утверждена в 1992 году. Организатором и учредителем премии является Европейский фонд управления качеством. Фонд представляет собой партнерство более чем 750 различных европейских организаций, каждая из которых стремится к повышению эффективности и достижению совершенства в бизнесе.

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