21.12.2016 07:11

В рамках проводимых ведомством веерных исследований товаров, продающихся на российском рынке, Роскачество провело исследование верхней одежды — курток с синтетическим наполнителем. Как говорится в сообщении ведомства, системные проблемы были выявлены в 14 образцах.

В частности, нарушения техрегламента Таможенного союза по воздухопроницаемости (способности ткани подкладки пропускать воздух) выявлено в 12 образцах: Baon, Demix, Finn flare, Gap, Jorg Weber, Kappa, Merrell, Nike, Ostin, Puma, The North face, Vizani.

Кроме того, иногда производители товаров легкой промышленности не указывают на этикетках и ярлыках информацию о товаре и контактные данные изготовителя одежды, что нарушает права потребителя. Данное нарушение по маркировке выявлено в образцах AutoJack, MIRAGE.

Что касается воздухопроницаемости, то мнения экспертов по поводу этого показателя расходятся, отмечают в Роскачестве. Дело в том, что некоторые эксперты уверены, для таких вещей как куртка с наполнителем, которая используется при пониженных температурах, невысокая воздухопроницаемость — это хорошо. «Иначе происходит обдув тела и у человека появляется ощущение холода. А небольшой ветер и вовсе будет доставлять огромные неудобства», — говорит Александр Давыдов, профессор кафедры «Материаловедение и товарная экспертиза» Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина.

Впрочем, другие эксперты отмечают, что низкая воздухопроницаемость вызывает конденсацию влаги, что приводит к намоканию первых слоев одежды и сильному дискомфорту для человека. Так что, подчеркивают в ведомстве, несмотря на то, что обсуждение объективности технического регламента в среде экспертов продолжается, производителям и импортерам необходимо исполнять данные требования.