07.02.2017 07:12

Семь из изученных 69 образцов пуховиков, продаваемых в российской рознице, отвечают не только базовым требованиям к качеству, но и дотянулись до опережающего стандарта Роскачества, говорится в сообщении ведомства.

Так, Российская система качества провела потребительские тесты самых популярных у россиян пуховиков. Эксперты изучали состав курток, способность изделий дышать, отталкивать влагу и сохранять тепло.

В общей сложности влабораторных условиях было протестировано 69 пуховиков. Куртки с натуральным пухоперьевым наполнителем исследовали по 57 параметрам качества и безопасности, в исследовании приняла участие продукция из России, Китая, Вьетнама и Бангладеш.

Как показали результаты исследования, высококачественными товарами признаны Adidas, Geox, Kappa, Mango, Springfield, U.S. Polo и Westland.

Качественным товаром также признаны образцы Arctic explorer, BASK, Camel active, Colins, Demix, FILA, Glissade, Jorg Weber, Luhta, Massimo Dutti, Merrell, Nike, Oodji, Puma, Reebok, Stayer, Sela, Termit, Timberland, Topman, Vizani, Volkl.

«Испытания курток с натуральным наполнителем показали, что пуховиков высокого качества, представленных на российском рынке, не так много. Это касается как российских, так и иностранных производителей. В целях проведения исследования Роскачество разработало так называемый опережающий стандарт, в котором прописаны показатели идеальной куртки, – прокомментировал результаты исследования Виктор Евтухов, статс – секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ. – Мы надеемся, что этот стандарт станет руководством для производителей по усовершенствованию качества выпускаемой продукции. Отрадно, что практически все исследованные куртки российских производителей оказались качественными. На следующей неделе Минпромторге России представит эти продукты на объединенном стенде нашей страны в рамках крупнейшей в мире выставки одежды для активного отдыха в Мюнхене ISPO 2017».