20.07.2017 06:57

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области в первом полугодии 2017 года провело 15 контрольно-надзорных мероприятий в отношении компаний, реализующих товары легкой промышленности, при этом в 13 установлены нарушения требований действующего законодательства.

Как говорится в сообщении ведомства, было проинспектировано в общей сложности 1974 единиц товаров легкой промышленности, в том числе швейных изделий, трикотажных, чулочно-носочных, обуви, кожгалантерейных изделий. Среди всего проинспектированного товара импортный составляет 88,9% (КНР, Малайзия, Вьетнам и др.)

По результатам проверок 490 единиц изделий (трикотажных, швейных, кожгалантерейных, обуви) снято с реализации в связи с отсутствием необходимой информации о товаре и изготовителе, документов, подтверждающих безопасность продукции.

В числе распространенных нарушений отсутствие на одежде товарных ярлыков и информации о размере изделий, реализация изделий из натурального меха без указания в товарно-сопроводительной документации сведений о регистрационном номере декларации о соответствии отсутствие товарно-сопроводительных документов на реализуемые товары.

В общей сложности, по данным ведомства, за шесть месяцев 2017 года в адрес управления поступило 48 обращений граждан, касающихся реализации товаров легкой промышленности, в том числе качества, наличия необходимой информации, по 46 обращениям потребителям даны разъяснения действующего законодательства, по 2– проведены внеплановые проверки.

Всего по итогам проверок за первое полугодие 2017 г. в отношении виновных лиц составлено 14 протоколов об административных правонарушениях, из них четыре направлены на рассмотрение в судебные органы. Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области вынесено 8 постановлений по делам об административных правонарушениях, судами – 3, общая сумма наложенных штрафов составила 286 тысяч рублей.