05.04.2017 14:47

В Мурманской области управлением Роспотребнадзора обнаружена обувь, нарушающая ТР ТС, сообщает пресс-служба ведомства.

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области обнаружило в рамках проверок женскую обувь, способную нанести вред здоровью потребителей. Под требования ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» не попали женские туфли китайского производства. Артикул модели - LD185, цвет бежевый, изготовитель - Shangaizhenmengshoescoltd, поставщик - «Торговый дом Нэртис» (Москва). Несмотря на наличие декларации о соответствии ТС № RUL-CN.AИ77.В.08004 от 16.08.2016. продукция обладала слишком высоким индексом токсичности и содержанием формальдегида.

Продукция легкой промышленности, не соответствующая требованиям настоящего Технического регламента, не может находиться в обращении на единой таможенной территории Таможенного союза. В связи с чем юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны предпринять все меры для приостановления реализации данной продукции и возврата ее поставщику.