13.01.2017 07:20

Роспотребнадзор напомнил продавцам меховых изделий о новых правилах реализации товара, в числе которых маркировка изделий из натурального меха.

Как говорится, в частности, в сообщении ведомства по Республике Марий Эл, на сегодняшний день маркировка изделий из натурального меха является обязательной для всех участников оборота товаров, включая производителей, импортеров, оптовых и розничных продавцов, комиссионеров и иных участников мехового рынка.

В Роспотребнадзоре напоминают, что с 12 августа 2016 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.2016 №787 «О реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха. При этом признано утратившим силу постановление правительства Российской Федерации от 24.03.2016 № 235 «О проведении эксперимента по маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха».

Индивидуальные предприниматели, подчеркнули чиновники, имели возможность до 07.11.2016 подать заявление на изготовление КиЗ в информационном ресурсе на маркировку остатков товаров, имеющихся на 12.08.2016, до 05.12.2016 (включительно) осуществить маркировку остатков товаров, имеющихся на 12.08.2016 и внести о них сведения в информационный ресурс.

Данная маркировка не исключает обязательное соблюдение иных нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации товаров легкой промышленности, в том числе и изделий из натурального меха. Один из таких документов - Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 876.

В соответствии с требованиями данного технического регламента при реализации товара, потребителям должна предоставляться полная и достоверная информация о нем в маркировке.





Это значит, что кроме так называемого «КиЗ» к изделиям из меха должна прилагаться следующая информация:

наименование продукции;

наименование страны-изготовителя;

наименование изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица;

юридический адрес изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица;

размер изделия;

состав сырья;

товарный знак (при наличии);

единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;

гарантийные обязательства изготовителя (при необходимости);

дату изготовления;

номер партии продукции (при необходимости).

Маркировка продукции должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации. Маркировку наносят на изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию или товарный ярлык, упаковку изделия, упаковку группы изделий или листок-вкладыш к продукции.





Стоит помнить, что за оборот немаркированных изделий из натурального меха и нарушение порядка их маркировки на территории РФ предусмотрена административная (статья 15.12 КоАП РФ - производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации) и уголовная (ст. 171.1 УК РФ - производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством) ответственность.







