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Роспотребнадзор Омской области изъял партию постельного белья в Obi

24.05.2017  21:05

Проверка ассортимента, реализуемого компанией «ОБИ Франчайзинговый центр», выявила партию некачественного постельного белья, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Омской области.

Управление Роспотребнадзора по Омской области провело плановую выездную проверку в отношении компании «ОБИ Франчайзинговый центр». В ходе лабораторных исследований реализуемого в магазине постельного белья, выявлен некачественный товар.

Комплект 1,5-спальный из микрофибры фирмы «Инфотекс» не соответствовал требованиям ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности». Изделие не обладало должным уровнем устойчивости окраски к стирке, поту и сухому трению.

Управлением Роспотребнадзора по Омской области приняты меры по изъятию из оборота соответствующей продукции.

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