16.10.2017 06:59

Сотрудники Роспотребнадзора за девять месяцев 2017 года выявили свыше 720 образцов продукции легпрома, не соответствующей требованиям технического регламент «О безопасности продукции легкой промышленности», говорится в сообщении ведомства.

Большинство образцов не соответствовало требованиям по маркировке, некоторые вообще не имели ее. По показателям химической и биологической безопасности не соответствовало только 5% образцов.

При этом около 40% продукции легкой промышленности, не соответствующей обязательным требованиям, приходятся на меховые изделия. Также обнаружены нарушения среди женской одежды, обуви, текстильных материалов и нижнего белья.

«Необходимо отметить, что из всего количества образцов продукции, не соответствующих требованиям технического регламента, 54% проб являлись импортируемой продукцией. Таким образом, необходимо обращать особое внимание на продукцию, ввозимую в Российскую Федерацию из других стран», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Вся продукция, не соответствующая установленным требованиям, изъята из оборота.