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Роспотребнадзор по Саратовской области зафиксировал 30 обращений

28.12.2016  00:34

В декабре Роспотребнадзор по Саратовской области выявил 30 нарушителей, сообщает компания.

С 1 по 20 декабря организовано тематическое консультирование по вопросам качества и безопасности детских товаров. В управлении Роспотребнадзора по Саратовской области отмечено 30 обращений. Вопросы касались приобретения новогодних карнавальных костюмов, нарядной детской одежды, обуви и сладких подарков.

Телефон «Горячей линии» 8-800-100-18-58,.

 

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