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Роспотребнадзор по Саратовской области зафиксировал 30 обращений
28.12.2016 00:34
В декабре Роспотребнадзор по Саратовской области выявил 30 нарушителей, сообщает компания.
С 1 по 20 декабря организовано тематическое консультирование по вопросам качества и безопасности детских товаров. В управлении Роспотребнадзора по Саратовской области отмечено 30 обращений. Вопросы касались приобретения новогодних карнавальных костюмов, нарядной детской одежды, обуви и сладких подарков.
Телефон «Горячей линии» 8-800-100-18-58,.
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