12.04.2017 07:09

16-18 мая в Новосибирске пройдет 3-я Сибирская конференция по интернет-торговле товарами и услугами E-SIB 2017. Одним из основных организаторов мероприятия стала ГК «Обувь России».

Как говорится в сообщении ритейлера, к участию в мероприятии были приглашены топ-менеджеры успешных интернет-магазинов, digital- и маркетинговых агентств, веб-студий. Мероприятие соберет более 150 специалистов по интернет-маркетингу и e-commerce со всей Сибири. В числе участников будут также представители Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), Ассоциации интернет-разработчиков (АИР) и Национальной ассоциации дистанционной Торговли (НАДТ) – все эти организаторы принимают участие в организации мероприятия.

Участники мероприятия получат ответы на актуальные вопросы развития отрасли:

• Что происходит с рынком и как он будет развиваться дальше?

• Какие бизнес-модели и стратегии перспективны?

• Какие новые технологии в электронной торговле стоит внедрять?

• Какие тенденции и новейшие направления в интернет-маркетинге 2017?

• Как повысить онлайн-продажи в разных сегментах (B2B, B2С, услуги, премиальные товары)?

• Mobile как часть стратегии продвижения: как эффективно использовать?

• Какие лучшие практики развития сервиса в российских интернет-магазинах? Во что стоит вкладываться?

• Как эффективно организовать работу call-центра?

• Какие использовать офлайн-форматы для продвижения интернет-магазинов?

• Как сгладить проблемные места при организации логистики?

• Какие сейчас есть новые технологии в логистике?

• Как меняется рынок платежей? Как изменятся правила оплаты и онлайн-фискализации и как это повлияет на рынок?

• Какие нестандартные инструменты продвижения интернет-магазинов актуальны и эффективны?