21.12.2016 01:34

Более пяти тыс. компаний, производящих детские товары, получат помощь Российского экспортного центра, пишет RDT-info.

На Всероссийском конгрессе индустрии детских товаров о своих планах на 2017 год рассказал директор по поддержке экспортной деятельности организации «Российский экспортный центр» Сергей Колдаев.

«Планы на экспорт на 2017 году у нас оптимистичные. KPI за 2016 год — 200 поддержанных организаций, а на следующий год запланирована поддержка уже более пяти тыс. экспортеров. Приятно, что компании направляют свой взор на экспортные рынки», — отметил он.

Сергей Колдаев также добавил, что в 2016 году было открыто десять торговых домов в таких странах как: Вьетнам, Китай, Иран, Индия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, ЮАР, Аргентина.

«Если у производителя есть понимание конкретного рынка, то за счет торгового дома мы организуем бизнес миссию — это бесплатная площадка для переговоров», — пояснил представитель «Российского экспортного центра».