XII ежегодный конгресс по развитию электронных продаж Online Retail Russia 2017 пройдет в Москве в отеле Double Tree by Hilton 20-21 апреля, сообщают организаторы.

Участие в конгрессе принимают генеральные директора и руководители по электронной коммерции розничных сетей, первые лица и руководители по e-com компаний-поставщиков и производственных компаний, ключевые фигуры fashion-индустрии и модных интернет-магазинов.

Подтверждены выступления:

Марк Завадский, директор по развитию AliExpress в России и СНГ; генеральный директор Alibaba Russia;

Олег Кайдалов, генеральный директор, LVMH Watch and Jewelry;

Кучеров Денис, e-commerce директор Crocs;

Тонзен Нильс, соучредитель, управляющий директор Lamoda;

Соломон Кунин, генеральный директор GOODS;

Андрея Мигунова, со-основателя, генерального директора Poison Drop;

а также Wildberries, «Техносила» Ozon, «Юлмарт», «Спортмастер», Leroy Merlin, Hoff, Связной, М.Видео и многие другие.

В программе форума будет представлен успешный опыт российских и зарубежных экспертов онлайн-торговли, который поможет разобраться в наиболее эффективных средствах достижения успеха на рынке омниканальной торговли.

Напомним, что форум Online Retail Russia проводится дважды в год, начиная с апреля 2010 года. Организатором форума выступает BBCG (B2B Conference Group).