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Российские и зарубежные эксперты онлайн-торговли поделятся своим опытом в рамках Online Retail Russia 2017

11.04.2017  17:39

XII ежегодный конгресс по развитию электронных продаж Online Retail Russia 2017 пройдет в Москве в отеле Double Tree by Hilton 20-21 апреля, сообщают организаторы.

Участие в конгрессе принимают генеральные директора и руководители по электронной коммерции розничных сетей, первые лица и руководители по e-com компаний-поставщиков и производственных компаний, ключевые фигуры fashion-индустрии и модных интернет-магазинов.

Подтверждены выступления:

  • Марк Завадский, директор по развитию AliExpress в России и СНГ; генеральный директор Alibaba Russia;
  • Олег Кайдалов, генеральный директор, LVMH Watch and Jewelry;
  • Кучеров Денис, e-commerce директор Crocs;
  • Тонзен Нильс, соучредитель, управляющий директор Lamoda;
  • Соломон Кунин, генеральный директор GOODS;
  • Андрея Мигунова, со-основателя, генерального директора Poison Drop;
  • а также Wildberries, «Техносила» Ozon, «Юлмарт», «Спортмастер», Leroy Merlin, Hoff, Связной, М.Видео и многие другие.

В программе форума будет представлен успешный опыт российских и зарубежных экспертов онлайн-торговли, который поможет разобраться в наиболее эффективных средствах достижения успеха на рынке омниканальной торговли.

Напомним, что форум Online Retail Russia проводится дважды в год, начиная с апреля 2010 года. Организатором форума выступает BBCG (B2B Conference Group).
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