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Российские и зарубежные эксперты онлайн-торговли поделятся своим опытом в рамках Online Retail Russia 2017
11.04.2017 17:39
XII ежегодный конгресс по развитию электронных продаж Online Retail Russia 2017 пройдет в Москве в отеле Double Tree by Hilton 20-21 апреля, сообщают организаторы.
Участие в конгрессе принимают генеральные директора и руководители по электронной коммерции розничных сетей, первые лица и руководители по e-com компаний-поставщиков и производственных компаний, ключевые фигуры fashion-индустрии и модных интернет-магазинов.
Подтверждены выступления:
В программе форума будет представлен успешный опыт российских и зарубежных экспертов онлайн-торговли, который поможет разобраться в наиболее эффективных средствах достижения успеха на рынке омниканальной торговли.Напомним, что форум Online Retail Russia проводится дважды в год, начиная с апреля 2010 года. Организатором форума выступает BBCG (B2B Conference Group).
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