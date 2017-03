Актрисы Настасья Самбурская и Наталья Рудова, певица Ханна, титулованная красавица Анастасия Решетова и модель Мария Миногарова стали лицами нового лукбука Bella Potemkina, сообщается в пресс-релизе компании.

Российские Instagirl появились перед объективом камеры в дерзких, ярких и сексуальных образах, созданных модным дизайнером. Фотосессия в стиле «урбан глэм» полностью отражает настроение новой коллекции Bella Potemkina и открывает старт продаж.

Дизайнер подчеркивает, что вдохновением для создания подиумной коллекции сезона осень-зима 2017/2018 стала блогосфера и популярные Instagram-звезды. «Интернет-аудитория сегодня — это самая честная аудитория, расширяющая границы моды и трактующая прочтение стиля с неожиданных ракурсов», - уверена Белла Потемкина. Нарочито смелые наряды из пайеток, розового латекса, эко-меха броских цветов как нельзя лучше подойдут для эффектного селфи.

Шубы, ботфорты, худи, сумки, созданные из искусственного меха на основе модакрилового волокна производства японской компании Kanecaron, придают коллекции легкое настроение в духе «аниме».

Настасья Самбурская, Наталья Рудова, Ханна, Анастасия Решетова и Мария Миногарова, которые несколько дней назад вышли на подиум в показе Bella Potemkina, теперь стали лицами лукбука. Певица Ханна отдала предпочтение платьям в пайетках и роскошным ботфортам на шнуровке. Актриса Настасья Самбурская остановила свой выбор на рваных джинсах поверх колгот в крупную сетку, а также примерила розовое худи и провокационное асимметричное платье. Наталья Рудова и Мария Миногарова сделали ставку на сексуальные наряды, подчеркивающие грудь и длину ног, а Анастасия Решетова замиксовала классику с урбанистическим стилем.

«Границы строгого дресс-кода постепенно стираются. Однозначного прочтения стиля не существует. Мода сегодня настолько пластична, что умение стильно сочетать спорт и гламур, кэжуал и evening-dress - и есть главный тренд», - прокомментировала Белла Потемкина.

Бренд Bella Potemkina был основан в 2010 году Беллой Потемкиной, закончившей отделение хореографии в Академии искусств. Дополнительное образование дизайнер получила в The School of Art and Design в Нью-Йорке. Поклонницами бренда стали: Пэрис Хилтон, телеведущие — Аврора и Лера Кудрявцева, певицы — Саша Савельева, Татьяна Котова, Анастасия Стоцкая, Анастасия Осипова, актрисы театра и кино — Наталья Рудова, Анастасия Макеева.

Фотографии предоставлены компанией.