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Российские предприятия легпрома представят свою продукцию на выставке «Модный товар. Летний» в Волгограде
16.05.2017 07:17
В Волгограде 17 мая откроется отраслевая выставка «Модный товар. Летний». Мероприятие пройдет в «Экспоцентре», в нем, говорится в сообщении выставочной площадки, примут участие швейные фабрики, ателье и предприниматели из различных уголков России.
Ассортимент продукции будет состоять из женской, детской и мужской одежды, аксессуаров, товаров для дома.
Женщинам представят широкий выбор повседневной и стильной одежды и аксессуаров: платья, сарафаны, блузки, юбки, брюки, наряды в стиле бохо, сумочки, серебряные украшения и бижутерию, солнцезащитные очки, шляпки, панамки, зонты, натуральную косметику и парфюмерию.
Для мужчин будет представлены джинсы, шорты, рубашки, футболки, спортивные костюмы и др.
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