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Российские производители детских товаров примут участие в выставке «Мультимир 2017»
16.05.2017 11:35
II Российская анимационная выставка и фестиваль детских развлечений «Мультимир 2017» будет проходить с 31 мая по 4 июня 2017 года в 75-м павильоне ВДНХ, сообщают организаторы.
Мероприятие пройдет при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в целях реализации Федеральной стратегии развития индустрии детских товаров Российской Федерации до 2020 года.
В рамках фестиваля Минпромторг России представит коллективную экспозицию российских производителей, а также организует насыщенную деловую программу с участием лидеров отечественной промышленности, представителей экспертного сообщества и руководителей профильных ассоциаций.
Для развлечения детей, предусмотрено три зоны:
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