II Российская анимационная выставка и фестиваль детских развлечений «Мультимир 2017» будет проходить с 31 мая по 4 июня 2017 года в 75-м павильоне ВДНХ, сообщают организаторы.

Мероприятие пройдет при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в целях реализации Федеральной стратегии развития индустрии детских товаров Российской Федерации до 2020 года.

В рамках фестиваля Минпромторг России представит коллективную экспозицию российских производителей, а также организует насыщенную деловую программу с участием лидеров отечественной промышленности, представителей экспертного сообщества и руководителей профильных ассоциаций.

Для развлечения детей, предусмотрено три зоны:

Первая зона предполагает проведение мастер-классов производителями Индустрии детских товаров, позволяющая детям и их родителям познакомиться с индустрией и продукцией производителей. Российскими компаниями индустрии детских товаров предусмотрена комплектация необходимым оборудованием, инвентарем и расходными материалами.

Вторая предусматривает развлекательную зону для детей, в которой будут работать профессиональные актеры-аниматоры.