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Российские производители детских товаров примут участие в выставке «Мультимир 2017»

16.05.2017  11:35

II Российская анимационная выставка и фестиваль детских развлечений «Мультимир 2017» будет проходить с 31 мая по 4 июня 2017 года в 75-м павильоне ВДНХ, сообщают организаторы.

Мероприятие пройдет при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в целях реализации Федеральной стратегии развития индустрии детских товаров Российской Федерации до 2020 года.

В рамках фестиваля Минпромторг России представит коллективную экспозицию российских производителей, а также организует насыщенную деловую программу с участием лидеров отечественной промышленности, представителей экспертного сообщества и руководителей профильных ассоциаций.

Для развлечения детей, предусмотрено три зоны:

  • Первая зона предполагает проведение мастер-классов производителями Индустрии детских товаров, позволяющая детям и их родителям познакомиться с индустрией и продукцией производителей. Российскими компаниями индустрии детских товаров предусмотрена комплектация необходимым оборудованием, инвентарем и расходными материалами.
  • Вторая предусматривает развлекательную зону для детей, в которой будут работать профессиональные актеры-аниматоры.
  • Третья зона – это основная зона экспозиции, которая представляет собой индивидуальные выставочные стенды ведущих компаний промышленных отраслей России, соединяющаяся концепцией интерактивной игры по мотивам интернет-игры Минпромторга России «Большое путешествие». 

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