Бизнес-миссия с участием российских производителей индустрии детских товаров прошла под эгидой Минпромторга РФ с 14 по 20 октября 2017 года в городе Шанхай, сообщают организаторы.

В рамках деловой программы бизнес-миссии были проведены встречи с международными деловыми кругами, российскими и китайскими государственными структурами, а также представителями ведущих производственных компаний индустрии детских товаров.

Участники бизнес-миссии посетили международную компанию по производству игр и игрушек Ningbo Happy Toys Manufacturing Co., Ltd., экскурсию по которой провел генеральный директор Питер Хэндштейн. Вторым производственным объектом посещения стала фабрика детской одежды, костюмов, аксессуаров и дошкольного игрового оборудования Zhejiang EMF Cosplay Culture Industry CO., LTD. С технологиями производства, обязательными нормами сертификации и стратегией выхода на европейский рынок участников бизнес-миссии познакомил Герберт Шен, директор международного отдела продаж компании.

Российские представители индустрии детских товаров посетили открытие VII Международной выставки детских товаров China Kids Expo 2017, которое состоялось 18 октября 2017 года. Это единственная в Китае и крупнейшая в индустрии детских товаров азиатского региона международная выставка, представляющая собой эффективную платформу для продвижения детских товаров, укрепления связей между производителями разных стран и заключения деловых соглашений. Обход выставки для российской делегации провел представитель дирекции выставки China Kids Expo 2017 Макс Ми, а после VIP-обхода на площадке выставки состоялась деловая встреча с управляющим директором Koelnmesse Co., Ltd. в г. Шанхай Маттиасом Купером.

В рамках деловой программы бизнес-миссии 19 октября 2017 года участники российской делегации провели встречу с директором и членом правления Китайской Ассоциации производителей игрушек и товаров для детей China Toy & Juvenile Product Association Нэнси Ли, которая презентовала российским промышленникам новый концепт производственной линейки образовательных и развивающих товаров для детей. По словам представителя Китайской Ассоциации, безопасность, экологичность, функциональность, дизайн – главные составляющие успешного продукта для детей.

В этот же день состоялся визит отечественных производителей в Генеральное Консульство Российской Федерации в г. Шанхай. На встрече присутствовали представители Генерального Консульства Российской Федерации (Генеральный консул Российской Федерации в Шанхае Евсиков Алексей Николаевич) и Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации в Шанхае (консультант Торгового представительства Российской Федерации в Шанхае Манцаев Мерген Николаевич и представитель Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в Шанхае Бурыкин Сергей Владимирович), а также партнеры агентства по экспорту East Max Trading — Игорь Козубов и Игорь Шибанов (компания Skymax).

По словам представителя ТПП РФ, в Шанхае, на территории Китая около 10 000 компаний-производителей ИДТ, и товарооборот на китайском рынке игрушек на данный момент составляет 8,8 млрд. долларов, но ожидается увеличение до 12 млрд. долларов. В качестве рекомендации для отечественных производителей, которые планируют выйти на китайский рынок, представители ТПП РФ посоветовали проверить статус регистрации российского товарного знака на территории КНР, а после регистрировать китайскую компанию.

Приняв участие в российской делегации бизнес-миссии в Шанхай, отечественные производители индустрии детских товаров смогли посетить инновационную платформу для реализации собственных бизнес-интересов и изучения новинок отрасли. Представители российской стороны получили возможность принять участие в деловых мероприятиях выставки China Kids Expo 2017, обсудить актуальные вопросы индустрии и развития рынка с представителями отраслевых международных и китайских ассоциаций и профильных компаний (увеличение производственных мощностей, наращивание взаимодействий с зарубежными странами и повышение исследовательских и инновационных возможностей рынка детских товаров). Деловая программа бизнес-миссии позволила участникам посетить производственные предприятия в Шанхае, где они смогли лично пообщаться с местными предпринимателями и производителями. Результативно прошли встречи российской делегации с представителями профильных государственных структур Китая и представителями российской власти в Шанхае.

По словам организаторов, данный формат внешнеэкономического диалога способствует укреплению делового обмена между производителями разных стран, заключению деловых соглашений на местах, так как на едином пространстве встречаются ключевые эксперты и участники мировой индустрии детских товаров. Итоги бизнес-миссии демонстрируют положительный результат, происходит укрепление деловых контактов между производителями России и Китая, расширение и диверсификация торгово-экономического сотрудничества наших стран.

Фотография предоставлена организаторами.