24.01.2017 18:36

В поддержку своих коллекций итальянский бренд Piquadro запустил digital-проект Passengers, российским трендсеттером которого стал актер кино и театра Дмитрий Ендальцев, сообщается в пресс-релизе компании.

Дмитрий Ендальцев получил известность после исполнения ролей в сериалах «Выжить после» и «Без срока давности», а также в постановках Театра имени Вахтангова «Анна Каренина» и «Мужчина и женщина». На счету молодого актера – роль в ироничной криминальной комедии «Блокбастер» Романа Волобуева и главная роль в русской адаптации всемирно известного проекта «Доктор Хаус», в сериале «Доктор Рихтер» на канале «Россия 1».

Актер Дмитрий Ендальцев предлагает вспомнить, что путешествия – это не только гастроли. За новыми впечатлениями актер отправляется с коллекцией Coleos. И здесь Piquadro показывает изрядную изобретательность. В каждом изделии из этой линейки предусмотрено отделение для планшета, найдется место и для ноутбука. Главная задача digital-проекта #Passengers – «показать мужчинам и женщинам, как можно легко и непринужденно носить аксессуары Piquadro», и каждый поклонник практичности и стиля, сможет повторить понравившиеся звездные «луки» и выложить их также в социальные сети с тегом #Passengers.

Piquadro — итальянская кожгалантерейная компания, специализирующаяся на производстве деловых и туристических аксессуаров. Piquadro продается в 50 странах мира, дистрибьютерская сеть насчитывает более 1500 точек продаж.

Фотографии предоставлены компанией.