Вслед за Дмитрием Ендальцевым трендсеттером #Passengers для Piquadro стал актер и парфюмер Сергей Губанов, сообщается в пресс-релизе компании.

Сергей Губанов получил известность благодаря голливудским фильмам «Расплата» и «Подарок», а также сериалам «Высокие ставки», «Заговоренный» и «Чужая жизнь». На счету актера – запуск аромата Sergey Gubanov for HIM и создание собственного парфюмерного бренда EAU4U. Вместо определений «eau de parfum» (парфюмированная вода) и «eau de toilette» (туалетная вода) он создал собственное понятие – «вода для тебя» («eau for you»).

Актеру и парфюмеру Сергею Губанову часто приходится быть в командировках и в разъездах по всей России. Разумеется, без лэптопа и парфюмерных пробников здесь не обойтись. Поэтому Сергей Губанов решил протестировать портфель из коллекции Archimede. Здесь есть и отделение для ноутбука и планшета, и органайзер для ручек и карандашей, и даже карман для зонта.

Главная задача digital-проекта #Passengers - это «показать мужчинам и женщинам, как можно легко и непринужденно носить аксессуары Piquadro». Каждый поклонник итальянского стиля Piquadro может повторить понравившиеся звездные «луки» и выложить их в социальные сети с тегом #Passengers.

Piquadro — итальянская кожгалантерейная компания, специализирующаяся на производстве деловых и туристических аксессуаров. Piquadro продается в 50 странах мира, дистрибьютерская сеть насчитывает более 1500 точек продаж.

Фотографии предоставлены компанией.