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Российский бренд Choupette принял участие в детской выставке Children’s club New York

10.08.2017  19:35

Choupette стал единственным российским брендом, представленным в рамках детской выставки Childrens club в Нью-Йорке, сообщает компания.

Во время выставки прошел показ коллекции бренда, а также эксклюзивные комплекты были выбраны для демонстрации на манекенах у входа на мероприятие.

В рамках модного показа Petite Parade бренд представил новинки сезона весна-лето 2018, включающие в себя эксклюзивные образы из четырех коллекций: Fleur de Paris, «Авиатор», Newborn для девочек и мальчиков.

Показ коллекции вызвал большой интерес у посетителей выставки, на стенде бренда велась активная работа. Модели из коллекции весна-лето 2018 поступят в продажу на официальном сайте и бутиках бренда в ближайшее время.

Детская выставка Children’s club New York проходит в Нью-Йорке с 2010 года и является одним из ключевых событий в мире детской моды. На мероприятии собраны ключевые тенденции и направления, актуальные как для новорожденных, так и для подростков. В этом году на выставке были представлены такие бренды как Andy & Evan, Charabia, Hatley, Imoga и др.

Марка Choupette производится в России. Компания специализируется на нарядной и повседневной одежде премиум-класса для детей от 0 до 8 лет, а также школьной форме для детей до 14 лет.

Фотографии предоставлены компанией.

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