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Российский бренд Choupette принял участие в детской выставке Children’s club New York
10.08.2017 19:35
Choupette стал единственным российским брендом, представленным в рамках детской выставки Children’s club в Нью-Йорке, сообщает компания.
Во время выставки прошел показ коллекции бренда, а также эксклюзивные комплекты были выбраны для демонстрации на манекенах у входа на мероприятие.
В рамках модного показа Petite Parade бренд представил новинки сезона весна-лето 2018, включающие в себя эксклюзивные образы из четырех коллекций: Fleur de Paris, «Авиатор», Newborn для девочек и мальчиков.
Показ коллекции вызвал большой интерес у посетителей выставки, на стенде бренда велась активная работа. Модели из коллекции весна-лето 2018 поступят в продажу на официальном сайте и бутиках бренда в ближайшее время.
Детская выставка Children’s club New York проходит в Нью-Йорке с 2010 года и является одним из ключевых событий в мире детской моды. На мероприятии собраны ключевые тенденции и направления, актуальные как для новорожденных, так и для подростков. В этом году на выставке были представлены такие бренды как Andy & Evan, Charabia, Hatley, Imoga и др.
Марка Choupette производится в России. Компания специализируется на нарядной и повседневной одежде премиум-класса для детей от 0 до 8 лет, а также школьной форме для детей до 14 лет.
Фотографии предоставлены компанией.
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