Трейд-шоу Selvedge Run, участником которого стало «Олово», проходило с 4 по 6 июня в Берлине, сообщается в пост-релизе компании.

На это мероприятие съехались производители одежды и аксессуаров в категории heritage из Японии, США и Европейских стран. Были представлены такие именитые бренды как Nigel Cabourn, Tellason jeans, Red Wings. Впервые за свою историю в Selvedge Run принял участие российский бренд. Дизайнеры «Олово» представили модели из летней и зимней коллекции.

Для бренда «Олово» участие в Selvedge Run было дебютом на мировой арене. Командой «Олово» было получено много позитивных отзывов от представителей прессы и закупщиков, как по самой концепции бренда, так и по качеству и внешнему виду изделий.

В результате выставки одежда «Олово» будет представлена в магазинах Лондона, Парижа, Берлина и Бадена. В перспективе – коллаборация с французским брендом, переосмысливающим национальную рабочую одежду, а также производство лимитированной линейки на японской фабрике, работающей исключительно на винтажном оборудовании столетней давности.

Бренд «Олово» — это повседневная одежда, сшитая по лекалам советской военной формы.

Фотографии предоставлены компанией.

