Специально к Международному женскому дню проект Sirinbird представил фирменные кольца для платков в технике перегородчатой эмали, сообщает компания.

«Мы не первый раз вдохновляемся старинной техникой русских эмалей — у нас есть платок «Русские эмали, - рассказывает основатель и дизайнер бренда Ирина Батькова. – Русские эмали конца XIX — начала XX века принесли славу многим мастерам ювелирного искусства: Фаберже, Рюкерту, Хлебникову, Алексееву и многим другим. Эта удивительная, сложная и очень красивая техника — неиссякаемый источник вдохновения».

Аксессуары представлены пока в трех цветах, однако, дизайнеры собираются добавить и другие расцветки.

Российская марка Sirinbird была основана в 2013 году дизайнером Ириной Батьковой. Все эскизы Sirinbird рисуются карандашом на бумаге, затем прорабатываются на шелке и отправляются производителю в Италию. Весной 2016 года в Музее моды на Ильинке проходила персональная выставка бренда «Шелковые песни птицы Сирин», где были представлены 17 различных платков и эскизы к ним.

Фотографии предоставлены компанией.