При создании коллекции сезона осень-зима 2017/2018 дизайнеры So Easy Moscow выбрали путь деконструктивизма, сообщается в пресс-релизе компании.

Взяв за основу каноны архитектуры, дизайнеры So Easy Moscow создают новые формы и целостные образы. В коллекции, таким образом, появились классические рубашки с акцентом на крупные детали, платья с асимметричной юбкой, а также один из главных трендов осени – тренч.

В основу концепции новой коллекции легли текстура и форма, поэтому все внимание акцентируется на деталях отделки и материалах высокого качества. Ключевыми деталями являются принт в клетку и в полоску, бахрома, придающие универсальному образу особую харизму.

Клетка присутствует в коллекции в разных интерпретациях, от интересного монохромного сочетания, до классики и отсылок к легендарной Коко Шанель. Такой принт So Easy Moscow переносит на костюмы, которые вписываются в направление masculinecool.

Чтобы не потерять индивидуальность и женственность, но при этом не отставая от популярных трендов на маскулинность и oversize, So Easy Moscow предлагают остановить выбор на платье-смокинге, которое может быть также использовано, как и классический тренч, или на удлиненном жакете с бахромой на ассиметричном подоле.

Основные цвета коллекции – классический черный, насыщенный бордовый, кирпично-красный, серый и глубокий васильковый удачно дополняются голубым, бежевым и пыльно-розовым оттенками. Вся цветовая гамма линейки коррелируется между собой, позволяя сочетать образы.

Бренд So Easy Moscow, основанный два года назад, интересен своими «идеально скроенными и функциональными пальто». Как и в прошлых коллекциях марки, выбор верхней одежды многогранен – классическое утепленное пальто-халат серо-голубого цвета, объемное пальто-бушлат в мужском стиле, удлиненный жакет в клетку с бахромой и, конечно же, тренч, который So Easy Moscow интерпретировал в новом ключе.

Фотографии предоставлены компанией.