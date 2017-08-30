Новости
НачалоНовостиРоссийский бренд сумок и аксессуаров Sabellino презентовал новую линию Bright message
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Ежегодная международная конференция «Логистика индустрии моды» FashionLog — 2017 Рейтинг@Mail.ru

Российский бренд сумок и аксессуаров Sabellino презентовал новую линию Bright message

11.10.2017  16:05

При создании линии дизайнеры Sabellino вдохновлялись эстетикой города: «синтезом пестрых городских арт-объектов и строгих, серых, угловатых зданий, а также красками растений и цветов в парках», сообщается в пресс-релизе компании.

В линию Bright message вошли клатчи, сумки-мессенджеры и сумки классических моделей.

Bright message – «это приятная новость, долгожданное сообщение в мессенджере или почтовое уведомление, способное раскрасить утро, наполнить день новыми впечатлениями». Именно эта идея и легла в основу концепции линейки.

Сумки Bright message выполнены из эко-кожи. Главной особенностью линии стало сочетание простой формы с яркими элементами и металлическими деталями.

В новую коллекцию также вошли различные аксессуары — перчатки, шарфы, палантины — украшенные яркими узорами с большим количеством цветов.

Sabellino — бренд компании Smart Fashion Group (Sabellino, Piero, Grezzo), основанной в 2006 году. Центральный офис находится в Москве, в штате компании — около 50 человек. Компания выпускает коллекции сумок и аксессуаров, а с 2017 года — одежды.

Фотография предоставлена компанией.

Просмотров: 142
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1403 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте