16.03.2017 07:13

Первые 100 компаний, которые обратятся в Российский экспортный центр (РЭЦ ), получат бесплатный доступ на площадку интернет-торговли eBay, заявил директор по внутрирегиональным коммуникациям РЭЦ Дмитрий Макеев, выступая на XI Петербургском партнериате малого и среднего бизнеса.

«Мы достигли договоренности с крупнейшей площадкой eBay. РЭЦ и eBay Russia запустили программу продвижения экспортеров. В рамках сотрудничества eBay предоставит предприятиям техническую поддержку по всем вопросам размещения товаров на площадке, а также вопросам, связанным с запуском интернет-магазина, откроем бесплатный доступ к сервису eBay для первых 100 компаний, обратившихся в Российский экспортный центр», - сказал Макеев.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на слова чиновника, на такой шаг центр пойдет в рамках развития сотрудничества РЭЦ и российского подразделения компании. При этом сотрудники eBay Russia предоставят бесплатную помощь в рамках консультаций с каждой компанией по запуску, рекламе и раскрутке товара на интернет-площадке.