20.10.2017 07:14

Компания DuPont присудила главную награду 2017 года за прорыв в технологиях СИЗ российской разработке для защиты работников нефтегазовой промышленности, говорится в сообщении «Энергоконтракта».

Компания приняла участие в выставке А+А в Дюссельдорфе, на которой представила костюм, созданный для нужд компании «Роснефть». Победитель конкурса обеспечивает защиту от пяти поражающих факторов: открытого пламени, укусов клещей, укусов других кровососущих насекомых, статического электричества и общепроизводственных загрязнений.

Мультифункциональный костюм не имеет аналогов на российском рынке. Он выполнен из антиэлектростатических арамидных тканей, и вся фурнитура – огнестойкая. Специальная инсектоакарицидная отделка обеспечивает защиту на протяжении всего срока эксплуатации без применения дополнительных средств. В таком костюме, человек не рискует своим здоровьем, выполняя работы на территории распространения клещевого энцефалита. Переплетение нитей в ткани не допускает укусов комаров, а наголовная сетка не пропускает гнус и мошку. Таким образом, экипированный в этот костюм специалист может выполнять запланированные работы, не отвлекаясь на внешние факторы, что особенно важно на взрывоопасных нефтегазовых объектах.

В числе номинантов конкурса были образцы экипировки пожарных и универсальной защитной спецодежды от производителей из Испании, Италии, Германии. В 2013 году награды DuPont был удостоен термостойкий костюм «Энерго» из арамидных тканей для электротехнического персонала.