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Российский fashion-рынок начинает постепенное восстановление

27.02.2017  07:52

Российский fashion-рынок по итогам 2016 года продемонстрировал постепенное восстановление после кризиса и резкого падения в 2015 году.

Как пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на данные данным Fashion Consulting Group (FCG), продажи одежды и обуви в прошлом году выросли на 1% в рублях.

В 2016 году продажи одежды, обуви и аксессуаров в России составили 2,3 трлн руб., подсчитали в FCG. Это на 1% больше, чем в 2015 году. С 2012 года темпы роста fashion-рынка замедлялись, а в 2015 году его объем упал на 9%, до 2,27 трлн руб.

Как считают в компании, в 2017 году можно ожидать усиления положительной динамики, хотя процесс будет непростым: россияне продолжат экономить на одежде.

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