19.10.2017 06:56

Как заявил в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи российский дизайнер Игорь Чапурин, отрасль развивается успешно и во многом может конкурировать с Западом.

Так, передает слова дизайнера агентство ТАСС, «за последние годы мы умудрились предложить очень много хорошего, нового, красивого. Наши клиенты смешивают в своих гардеробах российские бренды с крупнейшими западными, это очень любопытная адаптация. Рынок развивается правильно».

По словам Чапурина, российская модная индустрия не только догоняет зарубежных конкурентов, но и диктует свои тенденции. Во многом секрет успеха - использование инновационных материалов и новаторских идей, сказал дизайнер. Так при пошиве экипировочных жилетов участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов, дизайн которых разработал этот модельер, был применен нанопух, позволивший сделать одежду очень легкой и теплой. Ранее дизайнер одним из первых использовал бесшовные технологии. «Многое мы делали интуитивно. Важно, чтобы мы двигались в сторону новаторских историй и новейших технологий», - добавил дизайнер.